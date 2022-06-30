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Пионтковский: Путин застрелится или его уберут после освобождение Херсона

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  • 30.06.2022, 15:10
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Пионтковский: Путин застрелится или его уберут после освобождение Херсона
Андрей Пионтковский

В России начнутся необратимые внутриполитические процессы.

Сейчас главная цель цивилизованного мира – победа Украины и восстановление ее территориальной целостности. В то же время россияне останутся наедине с Путиным и их внутриполитическими процессами.

Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что сейчас для всех главное, чтобы Украина победила.

По его словам, что произойдет в таком случае с Россией – никого не интересует. Публицист отметил, что никто не собирается посылать туда колонны военных, чтобы идти в Москву как Наполеон.

По словам Пионтковского, восстановление территориальной целостности Украины и даже освобождение украинскими военными временно оккупированного Херсона приведет к значительному шоку как внутри самого бункера президента России Владимира Путина, так и до сих пор поддерживающих его 70% российского народа.

Пионтковский подчеркнул, что тогда в России начнутся внутриполитические процессы, которые приведут к смене власти. То есть тогда страну-агрессора уже выгонят с территории Украины и дадут возможность русскому народу самостоятельно разбираться с последствиями этой войны.

«Эти процессы внутри России приведут не только к падению главы Кремля. Путин застрелится или его уберут еще после освобождения Херсона», – заявил публицист.

Пионтковский подчеркнул, что это будет демонстративный провал имперской политики, продолжавшейся в России за последние 20 лет. В то же время, такое поражение станет достаточным уроком, чтобы эта политика больше не повторялась.

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