Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
- 30.06.2022, 18:57
Детали послания не раскрываются.
Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Российскую Федерацию передал президенту РФ Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что по итогам встречи с Путиным на брифинге Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания не раскрываются.
Кроме того, Видодо подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.