Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского 30.06.2022, 18:57

Джоко Видодо

Детали послания не раскрываются.

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Российскую Федерацию передал президенту РФ Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что по итогам встречи с Путиным на брифинге Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания не раскрываются.

Кроме того, Видодо подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.

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