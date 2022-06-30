закрыть
30 июня 2022, четверг, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

  • 30.06.2022, 18:57
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
Джоко Видодо

Детали послания не раскрываются.

Президент Индонезии Джоко Видодо в ходе визита в Российскую Федерацию передал президенту РФ Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что по итогам встречи с Путиным на брифинге Видодо заявил, что передал ему послание Зеленского. Детали послания не раскрываются.

Кроме того, Видодо подчеркнул, что готов участвовать в налаживании диалога между лидерами России и Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип
Игры закончились 24 февраля
Игры закончились 24 февраля Андрей Зубов
Наша задача — свергнуть Лукашенко
Наша задача — свергнуть Лукашенко Юрий Романенко
Война с мафией
Война с мафией Леонид Невзлин