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Появились фото острова Змеиный после бегства российских войск

  • 30.06.2022, 20:15
  • 1,880
Появились фото острова Змеиный после бегства российских войск

Противник бежал после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

Об этом сообщает Sky News.

В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и зданий в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как сегодня Россия объявила о выводе гарнизона с острова.

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