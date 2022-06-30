Появились фото острова Змеиный после бегства российских войск 30.06.2022, 20:15

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Противник бежал после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.

Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.

Об этом сообщает Sky News.

В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и зданий в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как сегодня Россия объявила о выводе гарнизона с острова.

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