Появились фото острова Змеиный после бегства российских войск
- 30.06.2022, 20:15
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Противник бежал после очередного удара ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ.
Вывод российских войск с острова Змеиный в Черном море подтверждается свежими спутниковыми снимками.
Об этом сообщает Sky News.
В частности, на спутниковых снимках виден дым от горящих автомобилей и зданий в местах в северной части Змеиного. Фото появились после того, как сегодня Россия объявила о выводе гарнизона с острова.