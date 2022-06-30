ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного 11 30.06.2022, 21:05

3,772

Вертолет упал в море.

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения и упал в море в районе между островом и одесским газоконденсатным месторождением.

"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", - сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».