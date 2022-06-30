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ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного

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  • 30.06.2022, 21:05
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ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52 возле Змеиного

Вертолет упал в море.

Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" возле острова Змеиный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Отмечается, что вчера вечером вражеский вертолет направлялся в сторону Змеиного, но получил повреждения и упал в море в районе между островом и одесским газоконденсатным месторождением.

"Рашисты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет запросил посадку на борту "Москвы", - сказано в сообщении.

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