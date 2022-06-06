Северодонецк стал огромной братской могилой для российской армии и кадыровцев 7 6.06.2022, 9:53

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В городских условиях контратака ВСУ идет очень успешно.

Российскому диктатору Владимиру Путину нужен был пропагандистский успех, поэтому он требовал от своей армии захвата Луганской области. Однако Северодонецк оказался ловушкой, устроенной украинскими военными.

Что происходило на луганском направлении за последнюю неделю и как реагируют на события в России, рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Политическое руководство России, а именно Владимир Путин, требует захватить и Лисичанск, и Северодонецк, чтобы объявить о своем полном контроле над Луганской областью. На самом деле, Лисичанск и Северодонецк — это, по моему, 10% от всей области, остальная территория захвачена.

Путину нужен пропагандистский успех и поэтому он требует от своей армии как можно быстрее захватить Лисичанск и Северодонецк.

Поскольку окружение сорвалось, Россия бросила все свои войска в лобовую атаку, сначала — на Северодонецк.

Шло это наступление достаточно успешно. Несколько дней назад заявлялось о том, что 70−80% Северодонецка захвачено, что украинская армия отступает, что она эвакуируется через реку Северский Донец в Лисичанск.

Позавчера начали сообщения появляться, что вроде не все так плохо. А вчера уже стало ясно, что украинская армия подготовила там засаду.

Украинские войска очень долго готовились к осаде Северодонецка и примерно понимали, по каким направлениям будут наступающие идти, подготовились — может, мины заложили, может засады устроили.

Наступающих запустили в город, потом закрыли эту ловушку и там их всех перебили, переколбасили.

Я сначала не очень верил в эту историю, думал, что это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Однако читаю [бывшего полковника ФСБ, террориста] Игоря Гиркина (Стрелкова) и он говорит, что действительно украинское контрнаступление в Северодонецке идет с успехом, развивается. Он сказал: «Масштабов проблем я не хочу говорить». Очевидно, масштаб довольно серьезный.

Сейчас россияне в панике отступают от Северодонецка. Кадыровцы несут большие потери, потому что их впервые пустили… Для Путина настолько важно было захватить Северодонецк, что он даже кадыровцев, которыми обычно не рискует, которые обычно снимают только видео, пустил повоевать. Они там понесли очень большие потери.

Разгром там в общем для российской армии сейчас.

Что интересно. Гиркин говорил днем ранее, что зачистка Северодонецка заканчивается, а сейчас — «нет-нет-нет». Он утверждает, что контрнаступление в Северодонецке (внимание!), организовали польские и американские войска. Он говорит: «В эфире — польская, американская речь». Они не могут поверить, что украинцы могут организовать настолько серьезное наступление. Решили, чтобы им не так позорно было, говорить, что это американцы их колбасят. Откуда там столько американцев? Естественно, это украинцы.

Однако, факт остается фактом: в городских условиях контратака Украины в Северодонецке идет очень успешно.

Не знаю, как будет дальше. Думаю, что на каком-то этапе Северодонецк все равно придется оставлять, потому что он находится на левом берегу Северского Донца, защищать его реально сложно, особенно в условиях, когда мосты разбиты, подкрепление переправлять туда очень тяжело. Поэтому думаю, что его придется оставить ради того, чтобы сохранить армию.

Но учитывая то, что гарнизон в Северодонецке дал прикурить российским войскам вместе с кадыровцами, потому что их там разбили, то это очень круто звучит. Будем надеяться, что все правда.

Сам факт того, что Северодонецк стал огромной братской могилой для российской армии, не может не вызывать какого-то интереса. Абсолютно удивительная, героическая история.

Тут мы видим одну очень важную особенность. Там, где преимущество РФ сходит на нет в артиллерии, там где артиллерия не настолько важна (в городских условиях артиллерия меньше используется, потому что можно попасть по своим, а российская артиллерия не слишком точная), важным становится умение вести боевые действия в городских условиях — с автоматом, пистолетом, гранатометом. В этих условиях мы видим, что украинцы действуют гораздо успешней, чем россияне. Россияне отступают и разбегаются.

Это важно потому, что с американскими поставками артиллерии, российское преимущество в ней скоро сойдет на нет. Думаю, на это уйдет пару месяцев. и тогда начнется серьезная война: солдат против солдата в населенном пункте, где у оккупантов не останется никаких шансов.

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