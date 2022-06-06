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Появилось еще одно свидетельство массовой гибели россиян на войне

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  • 6.06.2022, 11:53
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Появилось еще одно свидетельство массовой гибели россиян на войне
фото: REUTERS

Сотни тел погибших на украинской войне еще ждут возвращения в РФ и хранятся в рефрижераторах.

Свидетельство массовой гибели россиян на войне: власти во многих регионах закупают сотни могил для граждан, чьи захоронения не могут оплатить семьи. Закупок такого масштаба в прежние годы не было.

На портале госзакупок в мае появилось множество лотов на организацию захоронений в разных городах, обнаружили корреспонденты телеграм-канала «Можем объяснить» (МО).

Как правило, могилы закупают для людей без родственников или из незащищенных социальных групп (чьи семьи не могут организовать похороны), при этом количество могил аномально.

В Хабаровском крае заказано копание сразу 700 могил. Аналогичный контракт был пять лет назад — но всего на 120 могил, при этом сильно дороже нынешнего. То есть нынешние захоронения организуют на скорую руку.

В Красноярске закупают около 100 могил — вообще впервые в истории заказчика, который ранее делал закупки в сфере ЖКХ.

В Копейском районе Челябинской области заказали похороны сразу 37 умерших. В Карелии — 39.

А в Мурманске не указано количество новых захоронений: в документации сказано, что они планируются «очередями».

Сотни тел погибших на украинской войне еще ждут возвращения на родину и хранятся в рефрижераторах на железнодорожных путях— такие составы окрестили «поездами мертвых», сообщает МО.

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