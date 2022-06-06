Ученые открыли новую экзопланету, где год длится 11 дней 6.06.2022, 14:25

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Найденная экзопланета в четыре раза больше Земли.

Японские ученые с помощью телескопа "Субару" на Гавайях обнаружили "супер-Землю" – планету которую назвали Ross 508b. Она вращается вокруг тусклого красного карлика Ross 508 и делает оборот вокруг звезды за 10,75 дня. Сама же звезда находится на расстоянии в 36,5 световых лет от Земли, сообщает Daily Mail (перевод - «Фокус»).

"Супер-Землями" в астрономии называют планеты, которые по массе не превосходят массу Нептуна, но по размерам больше Земли, но меньше планет, которые называются "мини-Нептунами"", — говорит автор открытия Хироки Харакава из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Новая планета Ross 508b, которую открыли ученые, находится в зоне обитаемости своей звезды, тусклого красного карлика. Это область вокруг звезды, где не слишком жарко, или не слишком холодно, чтобы там потенциально могла зародиться жизнь. Но ученые считают, что несмотря на это, на этой планете скорее нет жизни в том виде, в каком мы ее знаем.

По словам Харакавы, экзопланета Ross 508b больше, чем Земля в 4 раза и делает полный оборот вокруг звезды Ross 508 за 10,75 дня. Для сравнения Земля вращается вокруг Солнца за 365 дней. Но родительская звезда открытой планеты намного меньше Солнца и ее масса составляет примерно 18% от массы нашей звезды.

Красный карлик Ross 508, который находится на расстоянии в 36,5 световых лет от нас, является одной из самых маленьких и самых тусклых звезд, вокруг которых была обнаружена планета. Ученые считают, что эта "супер-Земля" скорее всего, является каменистым миром, как и наша родная планета.

Планету Ross 508b ученые обнаружили с помощью метода лучевой скорости или метода Доплера. С помощью этого метода ученые находят экзопланеты благодаря изменениям скорости движения звезды, которая подвержена гравитационному влиянию находящейся рядом планеты. Также подобные изменения влияют и на свет, который доходит до Земли.

Хотя основным методом обнаружения экзопланет является сейчас транзитный метод, который состоит в том, что ученые находят планету, когда она проходит на фоне своей звезды и меняется ее светимость. Благодаря этим "провалам" в яркости астрономы могут получить информацию о самой планете.

Хироки Харакава считает, что с помощью метода Доплера можно открыть огромное количество планет, которые вращаются вокруг тусклых звезд.

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