Биржевая цена газа опустилась ниже $900 2 6.06.2022, 22:53

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Впервые с 22 февраля.

На торгах 6 июня биржевая цена на природный газ в Европе впервые с 22 февраля опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м — на 18:28 по Минску стоимость июльского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах падала до $894,8. К закрытию торгов цена контракта составила $901,33, передает РБК.

Сегодня Федеральное сетевое агентство ФРГ по ситуации с энергобезопасностью опубликовало доклад, в котором сообщается, что уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии превысил 50%, и поступление сырья в страну осуществляется на привычном уровне.

После обострения ситуации на энергетическом рынке Европы из-за санкций против России власти региона заявили о необходимости искать замену российским энергоносителям. В Германии весной вступили в силу поправки в закон об энергетическом хозяйстве, обязывающие операторов подземных хранилищ поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона. Все операторы ПХГ в стране теперь обязаны постепенно заполнять хранилища: к 1 октября — до 80%, к 1 ноября — до 90%.

Европа планирует заменить российский газ СПГ — в мае США отправили в регион две трети из 7,29 млн тонн сырья, экспортированного в этот месяц. Штаты наращивают мощности по производству СПГ, что может сделать страну крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа в этом году. Это значит, что США обойдут по поставкам Австралию и Катар.

В середине мая в российский санкционный список, созданный в ответ на западные санкции, попали бывшие «дочки» «Газпрома» в Германии, включая Gazprom Germania. В свою очередь, Gazprom Germania управляет бывшими европейскими активами российского концерна, которые также вошли в санкционный список — это Wingas, Astora, Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe и другие.

«Газпром» прекратил участие в компании Gazprom Germania и других европейских «дочках» с 1 апреля. Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на следующий день сообщил, что эти компании в стране перестали получать газ.

1 июня «Газпром» объявил о прекращении поставок газа датской Orsted Salg и британской Shell из-за их отказа платить по предложенной схеме с открытием рублевого счета. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер сегодня заявил, что из-за таких сбоев в поставках региону стоит ожидать дальнейшего роста цен на природный газ.

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