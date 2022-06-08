Сборная Канады по футболу объявила забастовку 1 8.06.2022, 11:12

1,370

Игроки требуют больше призовых за ЧМ-2022 и равных выплат с женской командой.

В воскресенье сборные Канады и Панамы должны были сыграть товарищеский матч в Ванкувере. Но игра не состоялась: канадские футболисты объявили бойкот. Игроки (среди них – Альфонсо Дэвис и форвард «Лилля» Джонатан Дэвид) даже не тренировались в пятницу и субботу, пишет «Трибуна».

Подготовка команды-сенсации к Катару (первый выход на чемпионат мира с 1986 года) пока идет туго. Изначально на воскресенье планировался товарищеский матч с Ираном, но его тоже отменили в последний момент на фоне медийного и политического давления внутри страны. Причина – память о катастрофе рейса 752, сбитого ракетой под Тегераном в январе 2020-го. Тогда погибли более 50 граждан Канады.

Игроки Канады спорят из-за призовых за ЧМ и добиваются равных выплат женской и мужской сборным

Бойкот тренировок и матча – следствие разногласий с Канадской футбольной федерацией. В опубликованном в СМИ заявлении футболисты обвиняют чиновников в затягивании переговоров и нежелании вести диалог.

«Несмотря на беспрецедентный успех как женской, так и мужской сборных в 2021-м и 2022-м, мы не увидели никаких изменений. Где прогресс? Где деньги?» – спрашивают игроки.

Среди основных требований:

• 40% призовых за выход на чемпионат мира. Это примерно 3,6 млн долларов – только за проход квалификации национальной футбольной федерации полагается минимум 9 млн. Сумма может увеличиться в зависимости от успешности команды на турнире.

«То, о чем мы просим, справедливо. Мы не хотим, чтобы к нам относились как-то по-особому, мы просто хотим, чтобы нас уважали, а не использовали в своих интересах и просто получали заработанную нами долю», – заявил полузащитник Джонатан Осорио.

• туристический пакет для друзей и членов семей, путешествующих с игроками;

• равные финансовые условия для мужской и женской сборных: одинаковые компенсации за матчи, равнозначные доли от призовых на будущих чемпионатах мира.

При этом призовые за мужской и женский ЧМ существенно отличаются. Например, в Катаре речь идет о 440 млн долларов общего фонда. Для Австралии, где в 2023-м пройдет женский турнир, это всего лишь 60 млн.

Женская сборная Канады занимает 6-е место в мире. В прошлом году команда выиграла олимпийский футбольный турнир.

А как все устроено в США? Там за равенство боролись 6 лет

Вдохновляющим примером стала ситуация в соседней стране: в мае профсоюзы мужской и женской сборных США объявили о соглашении, закрепляющем раздел в равной степени призовых денег с чемпионатов мира.

Также мужскую и женскую сборную США уравняли в бытовых условиях: проживание в отелях, работа персонала, возможность тренироваться на естественном газоне.

Но главной победой стала договоренность о равных зарплатах и 22 млн долларов общей компенсации за прежние ущемления в деньгах. Американки вели борьбу 6 лет – в Канаде явно хотят справиться быстрее.

Также женской и мужской сборным обязались одинаково платить в Англии, Бразилии, Австралии, Норвегии и Новой Зеландии. Летом 2021-го такую инициативу приняли и в Ирландии.

Как давно тянется конфликт в Канаде?

Канадские чиновники всю весну вели себя пассивно, поэтому спортсмены пошли на решительные действия.

«В марте мы инициировали обсуждение контракта с Футбольной федерацией. Из-за того, что руководители взяли отпуск, переговоры неоправданно затянулись. Федерация дождалась вечера 2 июня, чтобы предоставить устаревшее предложение. Генеральный секретарь и президент впервые стали доступны 4 июня. В связи с этим мы с большим нежеланием решили не проводить сегодняшний матч против Панамы», – говорится в заявлении футболистов сборной.

Федерация уверяет: все вообще не так, сразу игроки требовали 75-100% призовых

Канадский спортивный канал TSN сообщил, что сначала федерация предложила игрокам 10% от призовых за ЧМ-2022. В субботнем ответе федерация заверила: «Предложения в 10% никогда не было. Мы также не получали предложение о 40% от мужской национальной сборной. И чтобы прояснить: сперва команда требовала 75-100%.

Федерация, придерживаясь принципа равенства в оплате труда, предложила разделить 60% призовых денег между двумя национальными командами (то есть по 30% мужской и женской), а 40% – федерации».

Когда все решится?

9 июня Канаду ждет матч против сборной Кюрасао, 13-го – выезд к Гондурасу. Обе встречи – в рамках Лиги наций КОНКАКАФ.

Автор The Athletic Джошуа Клок считает, что переговоры между футболистами и федерацией вряд ли будут моментальными.

«Игроки настаивают на своих требованиях – и это правильно. Нет причин предполагать, что эта проблема будет решена немедленно. Они призывают к прозрачности, которую федерация не часто демонстрирует», – пишет журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».