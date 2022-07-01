«Хранил доллары в пакете — теперь обменники их не принимают» 37 1.07.2022, 12:24

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Белорус столкнулся с неожиданной проблемой.

В чат-бот onliner.by написал читатель Петр: «На время эпидемий и переворотов я решил положить доллары в самое надежное место — в целлофановый пакет. Пока они там лежали, их поразил грибок. Теперь обменники их не принимают, потому что на ультрафиолете они светятся более чем на 50% поверхности. Что мне делать?»

Деньги в целлофановом пакете пролежали около года. Чтобы поменять заплесневевшие банкноты, мужчина обращался в «Беларусбанк» — там сказали: раньше такие купюры принимали, теперь нет. В «Банке БелВЭБ» ему сообщили, что перестали брать поврежденные купюры с начала этого года. В «МТБанке» банкноты с плесенью тоже не взяли, зато посоветовали найти в городе валютный терминал и попробовать «скормить» доллары ему. «Но и валютный терминал отказался их принимать». На какую именно сумму денег напал грибок, Петр не говорит. Только намекает: «Я айтишник».

Мы уже публиковали подобную историю. Тогда руководитель лаборатории микологии Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича рассказывала, что грибок на долларах — обычное явление и чаще всего он появляется на банкнотах из-за нарушения условий хранения: низкая температура, высокая относительная влажность (норма — до 55%), отсутствие вентиляции.

Раньше сильно пострадавшие купюры (заплесневевшие, обожженные, разрисованные) банки принимали на процедуру инкассо, то есть купюры забирали на исследование и, если могли подтвердить их подлинность, меняли на новые. Однако во всех трех банках, в которые обращался наш читатель, журналисту Onlíner сообщили, что с начала этого года перестали оказывать данную услугу.

Банк: плесень на долларах — частая проблема

В «МТБанке» журналисту Onlíner сказали, что кассиры банков часто сталкиваются с повреждением долларовых банкнот плесенью, поскольку в структуре бумаги содержатся волокна растительного происхождения. «Этот вид иностранной валюты нежелательно хранить долгое время в пластиковой упаковке, в непосредственной близости с источниками влаги», — пояснила Елена Бобко, главный специалист отдела кассовых операций банка. Также она порекомендовала быть осторожнее с зажимами для денег, резинками и прочими приспособлениями.

Как нам рассказали в «Беларусбанке», из-за сильных повреждений банкноты могут приобрести свойства, характерные для поддельных денег. Например, так бывает, если купюру постирать с использованием отбеливающих средств.

С какими повреждениями доллары и евро у вас могут не принять?

Нацбанк дал право каждому банку самостоятельно разрабатывать перечень признаков платежеспособности банкнот в иностранной валюте, соответственно, этот перечень у всех разный. «Поэтому одна и та же банкнота в одном банке не подлежит покупке и приему в платежи, а в другом ее примут к обмену без каких-либо проблем. Этот перечень признаков платежности в обязательном порядке размещается у касс банка для всеобщего обозрения клиентов», — пояснила Елена Бобко.

Например, в «МТБанке» не принимают иностранную валюту, если банкноты имеют следующие повреждения:

дефекты вследствие естественного износа (загрязнения, надрывы и потертости), а также масляные и другие пятна, чернильные надписи, штампы;

банкноты с заклеенными надрывами;

обожженные, не сохранившие основных признаков платежеспособности;

имеющие подклеенные оторванные углы или куски независимо от размера;

разорванные на части и склеенные;

изменившие первоначальную окраску и свечение в ультрафиолетовом свете (залитые краской, чернилами, маслом, побывавшие в воде и химических составах);

имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей, изъята защитная нить).

«Нужно отметить, что не все повреждения можно определить невооруженным глазом. Поэтому при проверке валюты кассиры банков используют специальные приборы. Например, фраза „купюра светится“ означает изменение ее свечения в ультафиолетовом свете, что также служит основанием для отказа в приеме кассами ЗАО „МТБанк“ вне зависимости от процентного соотношения свечения, но не исключает приема в кассе другого банка», — сказала специалист «МТБанка» Елена Бобко.

Как нам пояснили в пресс-службе «Беларусбанка», в их отделениях могут принять иностранные банкноты с небольшими дефектами, включая загрязнения и потертости, надрывы, надписи (в том числе с оттисками штампов), масляные пятна (если их суммарная площадь составляет не более 50% от площади банкноты), а также банкноты, имеющие свечение бумаги в ультрафиолетовых лучах суммарной площадью не более 50% от общей площади банкноты при том, что структура бумаги не нарушена.

Почему банки перестали принимать сильно поврежденные доллары с этого года?

Как объяснили в «МТБанке», принимая поврежденную купюру, банк потом не может рассчитаться ею с другим клиентом: обычно клиенты не хотят принимать такие деньги.

Принятые поврежденные деньги банк должен отправить в страны, где они были эмитированы.

То есть доллары нужно отправить в США, евро — в ЕС, чтобы обменять на новые или получить безналичную валюту. «Сейчас по понятным причинам логистические цепочки нарушены, и процесс возврата купюр усложнился. Расходы многократно возросли. Так как возможности отправить купюры нет — банки повысили требования и не принимают деньги с явными признаками нарушения», — прокомментировала Елена Бобко, главный специалист отдела кассовых операций «МТБанка».

Также мы попросили поделиться своим мнением коллекционера Сергея.

— У меня супруга работала в банке кассиром, к ней приходило много людей с долларами, на которых была плесень, ржавчина. Обычно причина в неправильном хранении. В чем ошибка? Часто люди заворачивают деньги в пакет и, допустим, кладут в шкаф. А шкаф примыкает к холодной стене, тогда банкноты могут плесневеть. Либо в помещении большая влажность. Бывает, люди закатывают деньги в банки и хранят их в погребе, крышка начинает ржаветь — деньги портятся.

Можно хранить деньги в герметичном вакуумном пакете обязательно в сухом месте, недоступном для детей. Что касается денег для коллекционирования, вы могли видеть, что я использую специальные альбомы, чтобы купюры даже не соприкасались друг с другом.

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