В оккупированном Крыму избили российского военного с Z-свастикой 15 12.07.2022, 7:41

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Нападение произошло в Судаке.

Оккупанты заявляют об избиении российского военного в Судаке.

Об этом в комментарии пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщил "советник главы Крыма" по информационной политике Олег Крючков, передает УНИАН.

Нападение якобы произошло из-за одежды с буквой Z.

На военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, якобы напали в районе набережной.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", - заявил Крючков.

А вот по словам вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева, вследствие нападения пострадала группа российских военных. В произошедшем оккупанты обвиняют крымских татар.

"Одного прямо сильно побили", - уточнил Медведев.

Чиновник считает, что оккупационным властям следует разобраться с "настроениями" в городе к российским захватчикам.

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