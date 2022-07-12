В оккупированном Крыму избили российского военного с Z-свастикой

В оккупированном Крыму избили российского военного с Z-свастикой15
- 12.07.2022, 7:41
- 12,072
Нападение произошло в Судаке.
Оккупанты заявляют об избиении российского военного в Судаке.
Об этом в комментарии пропагандистскому ресурсу РИА Новости сообщил "советник главы Крыма" по информационной политике Олег Крючков, передает УНИАН.
Нападение якобы произошло из-за одежды с буквой Z.
На военнослужащего, проходившего лечение в местном санатории, якобы напали в районе набережной.
"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", - заявил Крючков.
А вот по словам вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева, вследствие нападения пострадала группа российских военных. В произошедшем оккупанты обвиняют крымских татар.
"Одного прямо сильно побили", - уточнил Медведев.
Чиновник считает, что оккупационным властям следует разобраться с "настроениями" в городе к российским захватчикам.