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Известной журналистке Екатерине Андреевой присудили еще восемь лет колонии

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  • 13.07.2022, 12:46
  • 13,994
Известной журналистке Екатерине Андреевой присудили еще восемь лет колонии
Екатерина Андреева

Ее судили за «измену государству».

Уже осужденной на два года заключения за стрим журналистке «Белсата» Екатерине Андреевой в апреле предъявили обвинение по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса («Измена государству»), сообщает «Белсат».

Новый суд над журналисткой «Белсата» начался 4 июля.

Что конкретно инкриминировалось журналистке и на основе каких событий возникло обвинение — неизвестно. Адвокат Екатерины остается под строгой подпиской о неразглашении и никаких обстоятельств не может рассказать даже родственникам.

Екатерина Андреева была задержана вместе с коллегой Дарьей Чульцовой 15 ноября 2020 года на «площади перемен» после акции в память о романе Бондаренко и осуждена за стрим для Белсата» до двух лет колонии. На свободу Екатерина должна была выйти в сентябре этого года, однако весной стало известно о новом суде.

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