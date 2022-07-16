Пять летних напитков для хорошего самочувствия 2 16.07.2022, 16:11

1,430

Их порекомендовали нутрициологи.

Летом людям, страдающим гипертонией, стоит обратить внимание на лимонный сок, зеленый чай, воду и другие напитки.

Лимонный сок. Употребление цитрусовых в целом позитивно сказывается на состоянии сосудов и полезно людям с гипертоний – об этом сообщили в интервью Express Health нутрициологи Лисси и Тэмми Лакатос.

«Важный компонент цитрусовых – витамин С – способствует разжижению крови, что снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Лучше других влияют в этом плане на гипертоников сок лимона и грейпфрута».

Вишневый сок. Улучшить самочувствие гипертоникам помогают его фенольные соединения, являющиеся мощными антиоксидантами. В некоторых случаях эффект вишневого сока сравнивают с гипотензинвыми препаратами, главное условие: в нем не должно быть сахара.

Зеленый чай. Исследования показывают, что регулярное питье этого напитка (2-3 чашки в день) действительно содействует снижению как систолического, так и диастолического АД.

Свекольный сок. По данным, опубликованным в Journal of Nutrition, азотистые вещества свеклы обеспечивают эффект расширения кровеносных сосудов, ведущий к снижению кровяного давления.

Томатный сок. Одним из способов справиться с повышенным давлением является ежедневный прием стакана томатного сока без соли. Как установили исследователи Токийского медицинского университета, такая привычка способствует лучшему контролю уровня холестерина в крови и снижению риска сердечно-сосудистых болезней.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».