40-летний Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом»
- 18.07.2022, 18:30
Шведский форвард не планирует завершать карьеру.
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом, о чем сообщила пресс-служба "россонери".
Шведский футболист продлил сотрудничество с "Миланом" на следующий сезон и продолжит выступать под 11-м номером.
При этом в мае ветеран перенес операцию на колене и может не вернуться на поле в первой половине нового сезона. В октябре нападающему исполнится 41 год.
В прошлом сезоне Златан Ибрагимович отыграл 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста, а "Милан" завоевал чемпионский титул.
📽️ Never satisfied, alwaIZ hungry for more ❤️🖤 #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/fbTXvTP7EW— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022