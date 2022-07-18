40-летний Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом» 18.07.2022, 18:30

Шведский форвард не планирует завершать карьеру.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом, о чем сообщила пресс-служба "россонери".

Шведский футболист продлил сотрудничество с "Миланом" на следующий сезон и продолжит выступать под 11-м номером.

При этом в мае ветеран перенес операцию на колене и может не вернуться на поле в первой половине нового сезона. В октябре нападающему исполнится 41 год.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович отыграл 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста, а "Милан" завоевал чемпионский титул.

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