закрыть
18 июля 2022, понедельник, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

40-летний Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом»

  • 18.07.2022, 18:30
40-летний Ибрагимович подписал новый контракт с «Миланом»

Шведский форвард не планирует завершать карьеру.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с клубом, о чем сообщила пресс-служба "россонери".

Шведский футболист продлил сотрудничество с "Миланом" на следующий сезон и продолжит выступать под 11-м номером.

При этом в мае ветеран перенес операцию на колене и может не вернуться на поле в первой половине нового сезона. В октябре нападающему исполнится 41 год.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович отыграл 27 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста, а "Милан" завоевал чемпионский титул.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин