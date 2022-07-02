В Черном море возле Болгарии обезвредили якорную мину: эффектные фото 1 2.07.2022, 8:15

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Мину заметил теплоход, проплывавший под флагом Либерии.

Возле берегов Болгарии в Черном море заметили якорную мину. Местные специалисты обезвредили ее

Об этом сообщает Минобороны Болгарии.

Случилось это 30 июня. Мину у болгарских берегов заметил теплоход, проплывавший под флагом Либерии.

После сообщения о мине возле берегов, вертолет болгарских ВМС отправился на поиски взрывчатки. После этого координаты передали пограничной полиции, которая на катере отправила специалистов в мину.

Вечером того же дня с помощью контролируемого подрыва мину удалось ликвидировать. Болгарское Минобороны опубликовало мощные кадры по ликвидации взрывчатки.

Россия заминировала Черное море

Начав войну против Украины, Россия беспорядочно заминировала Черное море. С этими минами уже имели дело в Турции, Румынии, а теперь и в Болгарии.

Главной причиной заминирования является блокировка украинских портов. Поэтому Украина не может осуществлять экспорт зерна, что и провоцирует назревающий в мире продовольственный кризис.

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