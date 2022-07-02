В Египте нашли существо, похожее на орка из «Властелина колец» 9 2.07.2022, 11:01

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Кто это?

На днях жительница Синайского полуострова (Египет) Андреа Джуд обнаружила на пляже пугающий мумифицированный безглазый труп с невероятно острыми зубами, пишет Express.

Как и у ужасающих ксеноморфов из франшизы "Чужой", у причудливого зверя было два набора челюстей — одна вложена в другую.

"Я к нему не прикасалась. От одного лишь взгляда на это создание мне стало не по себе и я испугалась. Он был похож на орка из "Властелина колец", — рассказала Джуд.

Найденное существо было похоже на орка из "Властелина колец

Еще один странный нюанс заключался в том, где было найдено это существо — примерно в 13 км от воды, далеко за пределами досягаемости волн.

"Я была в кемпинге с группой друзей, мы прогуливались пешком до места вдоль побережья из Дагаба. Я увидела его рано утром, когда возвращался с берега. Он выглядел действительно очень ужасающим. Кожа была сухой, темно-серой и пятнистой, голова с открытым ртом, показывающим острые зубы. Тело — длинное и изогнутое, с концом направленным вверх к голове, как у морского конька. На голове я также заметила отверстие, где, скорее всего, были жабры. Что касается глаз, то я их не увидела. По длине зверь был с руку, а голова больше кулака", — добавила Джуд.

Женщина понятия не имела, что это было за существо, поэтому решила поделиться фотографиями жуткого трупа в Facebook. Предположения некоторых интернет-пользователей были весьма интересными. Один человек предположил, что это может быть малыш Лох-Несского монстра, второй же увидел в звере демогоргона из сериала Netflix "Очень странные дела". Другие же утверждали, что второй набор зубов — глоточные челюсти, может предоставить больше информации.

Как известно, муреновые, обитающие в Красном море, славятся своими глоточными челюстями, с помощью которых они перетаскивают добычу, попавшую в основные челюсти, к задней стенке глотки, чтобы проглотить.

Независимо от истинной природы странного существа, то, как оно погибло и как оказалось так далеко от береговой линии, останется одной из маленьких загадок.

"Он находился слишком далеко от берега, чтобы его могли переместить туда волны. Но я видела местных, которые в это время рыбачили неподалеку. Возможно, они его и поймали. Но, что примечательно, других следов рыбной ловли рядом не было", — заключила Джуд.

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