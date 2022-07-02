Стало известно, где в Беларуси нельзя купаться 2.07.2022, 14:00

Список запрещенных мест.

В Беларуси по-прежнему держится жаркая погода, люди устремляются в такую погоду к водоемам. Тем временем санитарно-эпидемиологическая служба проводит мониторинг состояния зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 342 зон рекреации, в некоторых из них купание запрещено.

Купание запрещено в следующих зонах рекреации:

городской пляж в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине;

зона массового отдыха у воды с пляжем для купания участок реки Днепр (в районе учреждения «Центр олимпийского резерва») в Жлобине;

место массового отдыха на реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в Слуцке;

пляж на ул. Верхнеяловской в Чаусах.

Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых и не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.

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