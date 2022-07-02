Стало известно, где в Беларуси нельзя купаться
- 2.07.2022, 14:00
Список запрещенных мест.
В Беларуси по-прежнему держится жаркая погода, люди устремляются в такую погоду к водоемам. Тем временем санитарно-эпидемиологическая служба проводит мониторинг состояния зон отдыха у воды. Специалисты провели обследования 342 зон рекреации, в некоторых из них купание запрещено.
Купание запрещено в следующих зонах рекреации:
городской пляж в парке культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине;
зона массового отдыха у воды с пляжем для купания участок реки Днепр (в районе учреждения «Центр олимпийского резерва») в Жлобине;
место массового отдыха на реке Случь в районе 11 городка по ул. Социалистической в Слуцке;
пляж на ул. Верхнеяловской в Чаусах.
Специалисты также напоминают, что купание в незнакомых и не установленных для этого местах, употребление алкоголя, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к детям приводит к печальным последствиям.