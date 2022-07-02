Живодер запихивает живого лебедя в багажник авто на российских номерах в Витебской области 24 2.07.2022, 15:01

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Видеофакт.

Резонанс в сети вызвало видео, на котором мужчина запихивает в багажник авто живого лебедя. Пользователи соцсетей утверждают, что видео было снято на границе Глубокского и Полоцкого районов, сообщает телеграм-канал «Баста!».

На кадрах видно, как мужчина с голым торсом тащит за шею живого крупного белого лебедя к авто на российских номерах (у687ук77 — это регион Москва — ред.) и пытается оглушить его ударами кулаком по голове. Затем он заталкивает вырывающуюся птицу в багажник и закрывает его. Действие происходит в лесу у озера.

Очевидец, который снимает все это на телефон, пытается объяснить своему знакомому, что лебедей не едят и птицу нужно отпустить. На что живодер отвечает, что сделает из лебедя деликатес.

Утверждается, что видео снято в Беларуси на границе Глубокского и Полоцкого районов.

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