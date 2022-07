Диетологи рассказали о колоссальной пользе помидоров для здоровья 2 2.07.2022, 19:40

Помидоры - сильные антиоксиданты.

Свежие помидоры станут отличным дополнением любого блюда. При этом нет никакой разницы, делаются с помидорами бутерброды, салат или же они тушатся вместе с другими овощами. Этот овощ считается одним из самых сочных и ароматных с мая и по октябрь. В то же время помидоры подойдут далеко не всем людям, ведь чаще всего именно на них возникает пищевая аллергия. Кроме того, могут возникать из-за употребления красного овоща проблемы с пищеварительной системой. Одновременно с этим помидоры являются сильными антиоксидантами, в составе которых присутствует много витаминов и других важных для организма веществ. Об этом сообщает planetanovosti.com со ссылкой на Eat This, Not That.

Помидоры защищают кожу от солнца

Елена Паравантес, доктор медицинских наук, говорит о том, что в составе помидоров присутствует множество каротиноидов. Это антиоксиданты, которые способны защищать кожный покров от ультрафиолетового излучения. В 2017 году было проведено исследование, результаты которого продемонстрировали то, что если регулярно употреблять помидоры, то можно избежать возникновения солнечных ожогов.

Помогают улучшить настроение

Помидоры не только положительно влияют на еду, но могут поднять настроение. Если употреблять красные овощи минимум два раза в неделю, то это на 46% снизит риск появления признаков депрессивного состояния. Специалисты во время исследования доказали удивительный факт – другие овощи не позволяют добиться подобного эффекта.

Помидоры вызывают расстройства ЖКТ

Нельзя ни в коем случае употреблять помидоры, если человек страдает кислотным рефлюксом. B составе свежих овощей присутствует много лимонной и яблочной кислот, которые позволяют увеличить уровень кислотности желудка. Это в свою очередь может еще больше усугубить ситуацию.

Помогают лучше усвоить железо

Помидоры относятся к числу тех продуктов, которые помогают усваиваться питательным веществам, что находятся в пище. Если они будут присутствовать в рационе, то тогда гораздо лучше усваивается железо, которое играет очень важную роль в организме. Достичь этого удается за счет содержания большого количества витамина С.

Гораздо быстрее заживают раны

Витамин С, который содержится в помидорах, активизирует выработку коллагена. Это белок, который присутствует в соединительных тканях и помогает быстрее заживать ранам. Поэтому важно, чтобы помидоры обязательно присутствовали в рационе.

