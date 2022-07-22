В Кракове во время потасовки погиб 29-летний белорус
- 22.07.2022, 12:45
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Полиция задержала подозреваемого.
В ночь на 21 июля в Кракове обнаружили тело 29-летнего белоруса. По подозрению в причастности к гибели молодого человека полиция задержала 59-летнего поляка, пишет Gazeta Wyborcza.
По записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что в ночь на четверг группа мужчин стояла на перекрестке улиц Иоанна и св. Томаша в Кракове. Среди них был погибший и подозреваемый. В какой-то момент между ними завязалась перепалка. Поляк ударил белоруса кулаком по лицу и тот упал на тротуар.
Судмедэксперты устанавливают точную причину гибели молодого человека, назначено вскрытие.
Подозреваемый задержан. По неподтвержденной информации, он работает охранником одного из клубов.