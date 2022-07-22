Классика по Нимеллеру Вадим Зайдман

22.07.2022, 12:55

3,514

Вадим Зайдман

Кажется, в России пришли и за евреями.

Новость: Минюст России направил в суд иск о ликвидации еврейского агентства "Сохнут".

Классика по Нимеллеру, только вывернутая наизнанку.

Все годы служения Путина на галерах ливрейные евреи не могли нарадоваться тому, что впервые в истории России ее царь – не антисемит, и что никогда еще российским евреям так вольно не дышалось на просторах родины чудесной, как при Путине. Никак не могли нарадоваться.

А тем временем пришли за чеченцами – но они так не могли нарадоваться, что ничего не возразили, да вообще и не заметили, что за кем-то там пришли.

Потом пришли за независимыми СМИ, честными выборами, за свободой – а они все не могли нарадоваться и тоже не возражали.

Потом пришли за оппозицией – а они все не могли нарадоваться и не возражали.

Потом пришли за грузинами – а они не могли нарадоваться и не возражали.

Потом пришли за украинцами – а они не могли нарадоваться и не возражали.

Потом – за сирийцами.

Потом снова – за украинцами.

И вот теперь, кажется, пришли и за евреями. Несмотря на то, что Путин – не антисемит. Просто потому, что уже никого, кроме евреев, не осталось, за кем можно было бы прийти. А Система уже по-другому не может: она должна за кем-нибудь прийти, она должна кого-нибудь перемалывать.

А заступиться за евреев уже некому…

Но Путин – не антисемит. Он – Антихрист, Античеловек, мертвечина, питающаяся человечиной, ненавидящая и уничтожающая все живое. Он – Гитлер, даже хуже Гитлера, но – не антисемит.

Повод для радости сохраняется.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».