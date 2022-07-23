Что есть в жару, чтобы чувствовать себя лучше 23.07.2022, 15:21

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Эти продукты не только «охлаждают» организм, но и богаты витаминами.

Летом снижается аппетит и нам хочется пить больше воды. Это происходит из-за замедления процесса пищеварения — организм тратит всю энергию на поддержание нормальной температуры тела. В этот период желательно есть пищу богатую витаминами и способную «охладить» наше тело, пишет fashiontime.ru.

ОГУРЦЫ

Огурцы содержат большое количество воды, поэтому хорошо утоляют жажду. Они богаты витаминами и минералами — магний, калий и марганец. Чтобы получить наибольшую пользу от огурцов, обязательно ешьте их с кожурой.

МЯТА

Мята отлично освежает в жаркий день. Просто добавьте несколько листиков растения в стакан с водой или салат из свежих фруктов.

КОКОСОВАЯ ВОДА

Кокосовая вода хорошо освежает и восполняет водный баланс организма. Самой полезной кокосовой водой считается полученная из молодого кокоса.

КАБАЧКИ

Кабачки содержат клетчатку, которая улучшает здоровье сердца и снижает уровень холестерина. Благодаря высокому содержанию воды они быстро усваиваются.

АПЕЛЬСИНЫ

Апельсины богаты калием и питательными веществами, которые крайне важны летом. Употребление этих цитрусов предотвращает мышечные спазмы.

АРБУЗ

Большое количество воды в арбузе — в нем ее 92% — сохраняет прохладу и водный баланс в организме. Также это источник легкоусвояемых сахарозы и фруктозы, пектинов, кислот и витаминов.

ПОМИДОР

Ликопин, придающий помидорам ярко-красный цвет, защищает клетки кожи от повреждения солнцем. Кроме того, в помидорах содержится калий, витамины B и E, которые снижают кровяное давление.

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