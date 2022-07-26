Астрономы выяснили, почему у Юпитера нет видимых колец 26.07.2022, 12:46

Почему у крупнейшей планеты Галактики нет этой эффектной детали.

У Юпитера и Сатурна есть много общего: размеры, плотность атмосферы и газовое происхождение. Но у одного есть кольца, а у другого — нет. Американские астрофизики рассказали, почему у крупнейшей планеты Галактики нет этой эффектной детали, пишет «Новое время».

По словам Стивена Кейна и Чжексинг Ли, специалистов Калифорнийского университета, во всем виноваты спутники Юпитера.

«Крупные планеты образуют массивные спутники, что не позволяет им иметь прочные кольца», — объяснил Кейн. «Мы обнаружили, что спутники Юпитера, Ганимед, Каллисто, Ио, Европа очень быстро уничтожат любые большие кольца, которые могли бы образоваться».

В отличие от Юпитера, у Сатурна есть спутники, но они поменьше и потому неспособны разрушить скопления льда, из которых состоят кольца планеты.

Астрофизики уточняют, что видимые кольца — не редкость для планет Солнечной системы. У Марса, например, их тоже можно будет заметить. Правда, по подсчетам ученых, аж через 100 млн лет, когда спутник Красной планеты Фобос подойдет достаточно близко к ее поверхности.