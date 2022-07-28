Удар по Украине с белорусского аэродрома в Зябровке: стали известны новые подробности 1 28.07.2022, 11:10

Возле Гомеля сейчас находятся до 10 комплексов С-300/400 и два «Искандера».

Утром четверга, 28 июля, российские оккупационные войска совершили массированный ракетный обстрел Украины. Запуск ракет производился с белорусского аэродрома в Зябровке.

Там сейчас находятся до 10 единиц зенитных ракетных комплексов С-300/400 и, вероятно, по меньшей мере 2 оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер". Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" и Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины на Telegram-канале "СтратКом ВСУ".

Всего с 05:23 до 06:29 было запущено около 25 ракет. Взрывы были зафиксированы в Киевской и Черниговской областях.

Вероятно, пуски производились с помощью ЗРК С-300. Об этом свидетельствует как их количество – более 20 (столько "Искандеров" нет), так и качество, некоторые из них падали куда попало. Да и вообще ЗРК С-300 в последнее время для оккупантов стал ОТРК.

В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ объяснили, что это вызвано, прежде всего, острым дефицитом тактических ракет, причем не только к ОТРК "Искандер", но и для ТРК "Точка-У". Поэтому в ход идут С-300.

"Этот удар в ночь накануне празднования Дня государственности Украины можно расценивать как попытку морально-психологического давления москалей, никогда не признававших украинскую государственность", – отметили там.

В то же время, пока нет фактов, свидетельствующих о подготовке к повторному вторжению с территории Беларуси. Сама же армия Беларуси сейчас хоть и находится в возбужденном состоянии, но не сосредоточена в наступательном порядке, исходя из данных разведки.

Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подчеркнуло, что если этот удар действительно был рефлексией умственно отсталых на наш День государственности, то это жалкое зрелище.

"Страна, история которой началась на болотах, когда Киев преуспевал, компенсирует свои комплексы неполноценности террором? Да, самоутверждение через террор это свойственно изгоям и нравственным уродам, но даже этим ударом Россия продемонстрировала свою нищету и несостоятельность. Ведь "великая" ракетная "сверхдержава" использует для обстрела по наземным целям С-300", – добавили там.

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