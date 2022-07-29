Зачистка медиков в «Лодэ»: из медцентра увольняют «нелояльных» врачей 3 29.07.2022, 10:02

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Некоторые находятся под следствием.

По информации «Нашай Нівы», в медцентр «Лодэ» спустили списки «неправильных» сотрудников. Медиков заставляют увольняться, предлагают записывать покаянные видео.

Несколько источников подтвердили «Нашай Ніве», что в частном медцентре «Лодэ» начались чистки. Список нелояльных медиков пришел «сверху». Людям, чьи имена в списке, сообщают, что с ними не могут продолжать сотрудничество. Такие чистки запускают не по инициативе центра, а по установке других органов.

«Некоторым предлагают взять их на поруки или организовать покаяльное видео или письмо. Люди реагируют по-разному. В основном говорят, что особо не в чем каяться», — рассказывают «Нашай Ніве».

Также медикам угрожают, что врачам из списка будет запрещена работа во всех медицинских центрах.

Известно, что несколько ведущих специалистов хирургических специальностей под следствием, в списке на увольнение более десятка врачей.

Тем временем покаянные ролики медиков (пока что из государственных учреждений) начали появляться в «Минской правде» — издании, ставшем одним из самых одиозных и хамских рупоров пропаганды. Медработники рассказывают, что выходили на протесты в 2020 году «под давлением соцсетей», а теперь жалеют. Также в видеороликах медики говорят, что их устраивает зарплата и им нравится жить и работать в сегодняшней Беларуси.

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