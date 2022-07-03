Белорусы отказываются от походов в кафе и рестораны 5 3.07.2022, 10:36

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Количество посетителей в общепите обвалилось на 30%.

Эксперты NAI Belarus представили актуальный обзор и тенденции рынка общественного питания города Минска.

В первом полугодии 2022 года в городе Минске функционировало практически 3,65 тыс. заведений общественного питания. В последние несколько лет в столице наиболее массово открывались кафе и кофейни.

Под категорию «кафе», особенно «мини-кафе», могут попадать не только классические кафе с достаточным количеством посадочных мест, но и компактные популярные точки продажи шаурмы и иные заведения. Их не выделяют в отдельную категорию общепита, но по числу новых открытий они в лидерах.

Анализируя локации, в которых в последнее время открываются объекты, стоит отметить, что устойчивую долю занимает такое расположение, как «объект на торговых площадях магазина».

Уловив волну популярности питания в общественных заведениях, торговые сети начали формировать фуд-зоны внутри торговых залов. Это отчетливо наблюдается последние года три. В зависимости от площади магазинов это могут быть совершенно разные по размеру и уровню предложения объекты: от небольшого салат-бара с кофепоинтом до вполне масштабного фуд-корта с многообразием предложения или даже кафе самообслуживания с посадочными местами.

Спрос на услуги заведений общественного питания, безусловно, упал, что подтверждает замедление темпов роста РТО. На пике нестабильности в марте отмечалось снижение потока на 25-30%. Вызвано это было новой волной релокации, в числе которой оказалось достаточно много платежеспособных постоянных клиентов заведений.

С апреля-мая ситуация несколько стабилизировалась, поскольку упростился въезд в Беларусь граждан РФ на личном автотранспорте, а позже был разрешен безвиз для граждан стран Балтии. За счет этих категорий, особенно в периоды длинных выходных, заполняемость заведений общественного питания росла.

После периода пика роста популярности суши-баров, на рынке Минска наблюдался уклон на европейскую кухню. Сейчас в тренде открытие объектов восточной кухни: китайской, турецкой, индийской и др. Специфика текущего периода – объекты открываются именно представителями данных этнических групп. Представители стран «восточного вектора» присутствуют и среди покупателей недвижимости под общественное питание в собственность, пишет belretail.by.

В целом, доля иностранного бизнеса не доминирующая, но и не маленькая. Если сравнить с другими секторами экономики и направлениями бизнеса в Республике Беларусь, ее можно охарактеризовать, как значительную. Иностранный бизнес в общепите Минска занимает около 16% в РТО сектора.

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