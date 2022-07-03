Болгария и Россия подошли к разрыву 5 3.07.2022, 21:37

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Высылка российских дипломатов может надолго заморозить двусторонние отношения.

70 российских дипломатов, высланных на минувшей неделе властями Болгарии, 3 июля покинули страну. Накануне их отъезда посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова объявила, что предложит Москве вообще закрыть посольство в Болгарии. Это привело бы к разрыву посольских и консульских отношений между Россией и Болгарией, где, по болгарским данным, недвижимость имеют около 300 тыс. россиян, пишет kommersant.ru.

Российские дипломаты вместе с семьями, всего в количестве 160 человек, вылетели в воскресенье двумя спецрейсами из Софии в Москву. О высылке 70 сотрудников посольства РФ, обвиненных в шпионаже, объявил в минувший вторник болгарский премьер Кирил Петков, дав дипломатам пять дней на сборы.

Высылка такого количества дипломатов стала беспрецедентной в истории российско-болгарских отношений. София и в предыдущие три года не раз объявляла дипломатов РФ персонами нон грата, а в марте нынешнего выслала десять сотрудников российского посольства, на что Москва неизменно отвечала взаимностью.

Беспрецедентности нынешней ситуации добавляет и то, что правительству Кирила Петкова, который 28 июня объявил о высылке 70 российских дипломатов, 22 июня был вынесен вотум недоверия в парламенте. Голосование о недоверии кабинету министров инициировала крупнейшая оппозиционная партия GERB экс-премьера Бойко Борисова, обвиняющая правительство в провале экономической политики.

В отношении же РФ Кирил Петков, возглавивший болгарское правительство полгода назад, изначально занимал жесткую позицию. В феврале он сменил министра обороны страны за то, что тот отказался называть «войной» боевые действия российских войск в Украине. Премьер полностью поддержал санкции ЕС против РФ, отверг возможность оплаты российского газа в рублях, дал согласие на ремонт в Болгарии украинской боевой техники. А число сотрудников посольства РФ в Софии господин Петков не раз называл «чрезмерным».

После вынесения вотума недоверия правительству Кирила Петкова в Болгарии должен быть либо сформирован новый кабинет, либо страну ждут досрочные парламентские выборы. В пятницу президент Болгарии Румен Радев поручил сформировать новое правительство нынешнему министру финансов Асену Василеву — на это у него есть семь дней. В случае одобрения президентом нового кабинета предстоит его утверждение в парламенте. При этом благоприятный для нового правительства исход голосования отнюдь не гарантирован.

В пятницу утром Кирил Петков отверг ультиматум посла, предложив Москве оставить дипломатические каналы открытыми, несмотря на высылку дипломатов. По его словам, «Россия бы и впредь имела в Софии 43 сотрудника посольства против 12 в болгарском представительстве в Москве». «Неоправданным» сочли ультиматум российского посла и в ЕС.

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