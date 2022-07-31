Политзаключенный номер один 5 Андрей Санников

31.07.2022, 8:14

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Это наш белорусский Макмерфи из «Гнезда кукушки».

Николаю Автуховичу сейчас плохо, очень плохо. Его физические муки – за пределами человеческих возможностей.

Его просто убивают, методично, день за днем, час за часом, каждую минуту и каждую секунду.

Николай не по собственной прихоти объявил голодовку, его вынудили это сделать: умело, садистски подвели к черте. Это не первая голодовка Автуховича, но эта похожа на жест отчаяния.

Коля – зек опытный и наносит себе вред, возможно, даже смертельный, когда нет других средств защиты.

Он не будет раздавать интервью из-за решетки или рассказывать, как он работает над собой. Николай давно уже ведет бой с системой, и ведет его на смерть.

Это классический боец-одиночка, который выдвинул очень жесткие требования прежде всего самому себе. Это наш Макмерфи из «Гнезда кукушки». Только Макмерфи было значительно легче.

И вот этого канонического борца за свободу какие-то клерки от правозащиты отказываются признавать политзаключенным.

Важно ли такое формальное признание? Может, это просто фигура речи?

Важно, прежде всего для нас.

Коля кладет свою жизнь (без преувеличения), за страну, за людей, а нам предлагают считать его уголовником и террористом.

Николай Автухович, конечно, террорист страшный. Не зря его так любят дети, а он их. Для них он Грю из известных мультиков про миньонов. Правда, сегодня он уже похож на Грю из Освенцима.

Читаешь в соцсетях какие-то жалкие оправдания правозащитников, какой-то бред «штабов» и «офисов», например, что родственники, не хотят признания политзаключенными своих близких, и понимаешь, что гэбуха рулит. Что для бюрократов от оппозиции и правозащиты нет ни революции, ни войны, а есть защита своих насиженных мест совместно с такими же бюрократами режима.

Николай Автухович – политзаключенный! Если и есть в Беларуси политзаключенный номер один, то это именно Николай.

В соцсетях сегодня очень много негодования, что он до сих пор не признан политзеком. Много безадресных претензий к правозащитникам, мол, как не стыдно?!

Не надо безадресных.

Сегодня признание Николая Автуховича зависит всего от двух человек, представителей старейших правозащитных организаций Беларуси: Белорусского Хельсинкского Комитета и «Весны».

Их зовут Олег Гулак и Павел Сапелко.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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