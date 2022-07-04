Какой будет погода на новой рабочей неделе 4.07.2022, 11:56

Прогноз по Беларуси на 5-7 июля.

5 июля погоду в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Переменная облачность, пишет pogoda.by.

Местами по стране ожидаются кратковременные дожди, грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем от +24°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление будет слабо расти.

6 июля погодные условия в нашей стране будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Балкан, вслед за которыми начнет распространяться прохладная воздушная масса. Облачно с прояснениями. Ночью по западной половине страны, утром и днем на большей части территории республики пройдут дожди. Местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем от +16°С по западу до +29°С по востоку страны, в крайних юго-восточных районах +30..+33.°С

7 июля страна в основном окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по востоку республики сохранится влияние фронтального раздела. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная +10..+17°С, максимальная днем +19..+25°С.

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