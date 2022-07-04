Ученые рассказали, как птицы готовятся к диете 4.07.2022, 13:38

Они используют «социальную информацию».

Орнитологи обнаружили, что певчие птицы могут сообщать друг другу о нехватке пищи. Животные, получившие послание, начинают более активно есть, а физиологические процессы в их организме изменяются, пишет сайт hightech.fm.

Исследователи из Университета штата Орегон показали, что птицы используют «социальную информацию», чтобы подготовиться к голоду. Сообщение о недостатке пищи, вызывает изменения в физиологии животных, которые пока не ограничены в питании. Подопытные птицы начинали активнее потреблять пищу, запасать энергию и увеличивали массу кишечника.

В своей работе ученые использовали две группы клестов. Первая из них «получала» информацию о голоде за три дня, вторая (контрольная) в тот момент, когда доступ к пище ограничивался. Чтобы имитировать сокращение ресурсов, исследователи ограничили подопытных клестов двумя короткими периодами кормления в день. При этом контрольная группа была ограничена в ресурсах сразу, а основная — через три дня (птицы могли слышать друг друга).

После получения «предупреждения» от соседей клесты, у которых сохранился доступ к пище, начали более активно питаться, отмечают авторы работы. Кроме того, к концу эксперимента эту группа имела большую массу кишечника и лучше сохраняла размер грудных мышц, используемых для полета.

Социальная информация важна для животных во многих различных контекстах. Это исследование демонстрирует новое преимущество: заблаговременное предупреждение об отказе от еды может привести к лучшим результатам во времена дефицита, заявил Джейни Корнелиус, биолог из Университета штата Орегон.

Исследователи полагают, что обмен информацией — это эволюционный механизм, который используется животными для выживания в условиях резких изменений среды.

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