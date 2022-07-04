Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве 28 4.07.2022, 19:17

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Указ подписан сегодня.

Лукашенко 4 июля подписал указ об осеннем призыве, об этом сообщает его пресс-служба.

Документом предусматривается призвать в августе — ноябре 2022 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.

Минобороны Беларуси до 1 декабря этого года поручено направить граждан, призванных на срочную военную службу, службу в резерве, в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования.

Напомним, в Беларуси призыв на срочную военную службу проводится два раза в год — весной и осенью.

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