Диетолог рассказала, чем должны питаться мужчины после 50 лет 3 5.07.2022, 13:31

6,494

Привычный рацион необходимо кардинально изменить.

Эндокринолог и диетолог Оксана Панова объяснила, чем должны питаться мужчины в возрасте от 50 лет и старше. По ее словам, привычный рацион необходимо кардинально изменить, в противном случае значительно повысится риск проблем со здоровьем. Рекомендациями она поделилась с изданием «Доктор Питер».

Как заявила медик, первое, на что следует обратить внимание, — калорийность пищи. В среднем потребляемая энергетическая ценность должна быть снижена на 20–25%.

Если до 50 лет при отсутствии регулярных физических нагрузок мужчина может безбоязненно употреблять 2400–2300 ккал, то в более зрелые годы их количество необходимо уменьшить до 1800–2000 ккал. В противном случае замедляющийся метаболизм просто не справится с объемом потребляемых калорий, что гарантированно приведет к появлению лишних килограммов и обострению проблем со здоровьем, — отметила Панова.

Несмотря на это она уверена, что на диету садиться в таком возрасте ни в коем случае нельзя — это вызовет дополнительный стресс для организма. Необходимо лишь сбалансировать питание.

Продукты, от которых следует отказаться или свести их потребление к минимуму — сахар, соль и жареная пища. Превышение нормы сахара способно привести к диабету второго типа и концентрации жира в области талии. Соль снижает тонус сосудов, в результате чего может развиться гипертоническая болезнь. Жареные продукты также могут вызвать проблемы с сосудами — например, атеросклероз.

По мнению Пановой, необходимо добавить в привычный рацион продукты, содержащие белки, клетчатку и кальций. Они нужны для поддержания нормального пищеварения и прочности костей. Особенно важно для мужчины употреблять продукты с каротиноидами, такие как морковь, тыква, помидор и персики. Они смогут поддержать тонус предстательной железы.

Чем старше становится мужчина, тем меньше половых гормонов вырабатывает его организм. Это приводит к снижению потенции, ставит под удар предстательную железу и грозит развитием злокачественных опухолей, — пояснила диетолог.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».