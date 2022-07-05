На гомельском заводе «Милкавита» заканчивается упаковка Tetra Pak 5.07.2022, 14:52

На предприятии не исключают, что молоко придется разливать в ПЭТ бутылки.

На гомельском заводе «Милкавита» заканчивается упаковка Tetra Pak, в которую разливают молоко и сливки длительного срока хранения. Однако предприятие надеется решить проблему на следующей неделе — упаковку должны завести. Если поставка сорвется, то на предприятии не исключают, что молоко будут разливать в ПЭТ бутылки. Также завод тестирует упаковку из Китая или Турции.

В телеграм-канале "Мерзкий кокобай" разместили письмо за 1 июля этого года. Его отправителем указано гомельское предприятие «Милкавита», которое производит молочную продукцию. Адресат — подразделение завода ТД «Молочное кружево».

В письме завод уведомляет, что у производства есть трудности с упаковкой Tetra Pak, в которое разливается молоко и сливки с длительным сроком хранения. Сообщается, что с начала июля заказы на эти позиции будут выполнять исходя из остатков упаковочного материала. У предприятия нет информации от компании Tetra Pak о возобновлении поставки упаковки.

Журналист "Зеркала" позвонил на завод «Милкавита» и как оптовик поинтересовался, действительно ли есть проблемы с упаковкой и если это действительно так, то когда ожидать их решения. Разъяснил ситуацию Максим Тимошенко, начальник управления продаж и маркетинга предприятия «Милкавита».

— Проблема не только у нас, а у всех заводов в России и Беларуси, которые работают с Tetra Pak. Но нам обещали заявку выполнить где-то на следующей неделе, примерно до 14 июля, подтверждение пришло от россиян и сербов. Ждем, вроде бы обещают привезти и обеспечить наши объемы на месяц, — сообщил руководитель подразделения.

Тимошенко уточнил, что упаковка состоит из восьми слоев, которые позволяют хорошо сохранить продукт. Часть компонентов, которые входят в упаковку, попали под санкции, поэтому ее не могли производить. А аналогов у других производителей нет.

— В России чуть ли ни в картон продукцию разливали. Но вы не волнуйтесь, у нас пока есть остатки упаковки. А предупреждаем мы на всякий случай, чтобы не было ажиотажа, если поставку задержат. Возможно, если у нас будут временные проблемы, просим тогда переориентироваться на ПЭТ бутылку.

Если по каким-то причинам с упаковкой Tetra Pak не получится, то на предприятии тестируется китайская упаковка, есть образцы турецкой. Смогут перейти на нее в течение одного-двух месяцев

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».