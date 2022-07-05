На конференции в Лугано приняли итоговую декларацию 2 5.07.2022, 18:21

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Более 40 стран пообещали поддерживать восстановление Украины.

На конференции в швейцарском Лугано по вопросам восстановления Украины 5 июля приняли итоговую декларацию, ее подписали представители более 40 государств и международных организаций. Об этом сообщил в премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его цитирует пресс-служба правительства.

"Главы государств и правительств, министры и высокие представители обязались поддерживать Украину на ее пути к восстановлению – от начала до долгосрочного восстановления. От имени всего украинского народа хочу их за это поблагодарить", – сказал премьер.

Декларация опубликована на сайте Кабмина. В ее тексте указано, что это политический документ, на накладывающий обязательств на ее подписантов.

Как объяснил Шмыгаль, это рамочный документ, который задает направление процесса восстановления Украины.

В декларации, в частности, сказано, что ее подписанты признают, что военная агрессия России против Украины привела к значительным человеческим потерям, катастрофическому разрушению инфраструктуры, школ, больниц, жилья граждан и культурного наследия, стала причиной больших экономических и финансовых потерь Украины, дестабилизировала глобальные цепи добавленной стоимости и поставила под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Они осудили российскую агрессию и приняли во внимание получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

"Согласно этому политическому документу, не имеющему обязывающей силы, полностью обязуемся поддерживать Украину на ее пути к восстановлению от начала и до долгосрочного восстановления и связываем это с европейской перспективой для Украины и ее статусом страны-кандидата на вступление в ЕС, поощряем и приветствуем все обязательства оказывать скоординированную политическую, финансовую и техническую поддержку для этой цели, одобряем руководящие принципы процесса восстановления, которые прилагаются к этому документу ("Принципы Лугано"), признаем инициированный Украиной проект плана восстановления и развития как основной рамочный документ, который задает направление процесса восстановления и обеспечивает согласованное участие многих заинтересованных сторон и партнеров, и с нетерпением ждем участия в его доработке и реализации", – говорится в декларации.

В декларации утвердили семь принципов, определяющих критерии восстановления. Это:

Партнерство. Украина будет возглавлять процесс восстановления реализовать его вместе с международными партнерами.

Направленность на реформы.

Прозрачность, подотчетность, верховенство права.

Демократическое участие.

Привлечение многих стейкхолдеров.

Гендерное равенство и инклюзия.

Устойчивое развитие.

Работа над имплементацией плана, по словам Шмыгаля должна начаться уже сегодня.

Декларацию подписали главы государств и правительств, министры и высокие представители Албании, Австралии, Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Эстонии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Германии, Норвегии, Северной Македонии, Польши, Португалии, Республики Корея, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Турции, Украины, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Японии, а также высшие должностные лица и высокие представители Совета Европы, Европейского банка реконструкции и развития, Европейской комиссии, Европейского инвестиционного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.

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