США и еще 34 страны призвали ужесточить санкции против белорусского спорта 6 5.07.2022, 20:56

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Заявление опубликовал Госдеп США.

США и еще 34 страны выступили с призывом ужесточить спортивные санкции в отношении России и Беларуси. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Национальные органы управления спортом России и Беларуси должны быть отстранены от международных спортивных федераций», — говорится в заявлении.

Его авторы считают, что «лица, тесно связанные с российским и белорусским государствами, включая, помимо прочего, государственных чиновников, должны быть отстранены от влиятельных должностей в международных спортивных федерациях, таких как советы и организационные комитеты».

«Национальным и международным спортивным организациям следует рассмотреть возможность приостановки трансляции спортивных соревнований в Россию и Беларусь», — указывается в тексте обращения.

В заявлении также обращается внимание на то, что в случае разрешения спортсменам обеих стран участвовать в соревнованиях, они должны выступить только в качестве нейтральных атлетов.

«Запрещается использование официальных государственных российских и белорусских флагов, гербов и гимнов», — говорится в заявлении.

Среди подписантов, помимо США — Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания.

Напомним, ранее по рекомендации МОК большинство международных спортивных организаций не допустило российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях под своей эгидой.

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