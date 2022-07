Ученые сравнили мозг шимпанзе и человека и поняли, почему обезьяны не говорят 2 6.07.2022, 8:18

Между областями мозга человека обнаружены уникальные связи.

На первый взгляд, мозг человека очень похож на мозг его ближайшего родственника — шимпанзе. Однако, в отличие от всех остальных приматов, мы общаемся с помощью речи. Вопрос о том, какие структуры и механизмы головного мозга обеспечивают людям уникальную речевую функцию, занимает исследователей много лет.

До сих пор внимание ученых привлекал в основном дугообразный пучок — нервный тракт, соединяющий лобные и височные доли головного мозга. Он сильно различается у человека и родственных ему приматов, а также известен тем, что участвует в речевой функции.

Теперь ученые из Университета Неймегена (Нидерланды) и Оксфордского университета (Великобритания) решили сместить внимание на связь двух языковых областей коры больших полушарий, расположенных в височной доле. Результаты их исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы работы просканировали мозги 50 человек и 29 шимпанзе. В частности, они использовали метод диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ-МРТ), который позволяет визуализировать белое вещество и нервные пути, соединяющие области мозга.

Используя эти изображения, ученые исследовали связь передней и задней средних областей височной доли и сравнили ее у двух видов. У людей оба этих участка считаются критически важными для изучения, использования и понимания языка и содержат многочисленные проводящие пути из белого вещества. Также известно, что повреждение этих областей мозга может серьезно нарушить речевую функцию. Однако до сих пор вопрос о том, уникальна ли их схема соединений для человека, оставался открытым.

Теперь ученые показали, что связи между областями человеческого мозга были развиты заметно сильнее, чем у шимпанзе. Кроме того, связь задних височных областей у шимпанзе ограничивается в основном височной долей, у человека возникает также новая связь с лобной и теменной долями, использующая дугообразный пучок в качестве анатомического пути. Это строение уникально для людей и, вероятно, может быть решающим аспектом организации мозга, обеспечившим наши языковые способности.

