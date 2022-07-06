Психопат Лукашенко обошел шизофреника Путина

Психопат Лукашенко обошел шизофреника Путина3
- 6.07.2022, 11:11
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Настоящий рекорд по слабоумию.
Надо признать, что даже в категории "сумасшедший придурок" бункерный дед полностью проигрывает усатому шизу из Минска.
Рекордсмен по слабоумию
Слушайте этих двух идиотов. Бред бункерного – печальное жевание покрытых мхом басен из нацистских книг, которые раньше продавали в дальнем углу книжных рынков: между эзотерической литературой и манускриптами по уринотерапии.
Говорит бункерный невнятно. Рассказывает шутки, повторять которые на людях допустимо только до 10 лет.
Психопат обошел шизофреника
А теперь послушайте усатого. Это же просто праздник. Вымышленные спецоперации. Несуществующие ракеты. Ядерные войны. "Четыре позиции".
Видно, что усатый в детстве читал даже книги. О разведчиках и партизанах. А бункерный, по-видимому, читал только букварь и методики КГБ. Все остальное ему "рассказывали".
Поэтому даже как безумный психопатический диктатор он явно менее интересен, чем усатый коллега. Абсолютная моль.
Петр Олещук, "Фейсбук"