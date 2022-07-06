В России остановился крупнейший завод по производству вторичного свинца 6.07.2022, 12:46

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Нет экспорта.

В России остановился самый крупный завод по производству вторичного свинца Фрегат. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и само предприятие.

Сообщается, что российский Минпромторг не выдал предприятию лицензию на экспорт свинца, а внутренний спрос на него крайне низок. При этом, завод Фрегат ежегодно выпускает до 40 тыс. тонн свинца — около четверти от всего объема производства свинца в РФ. С начала года завод успел выпустить чуть меньше половины годового объема металла.

По словам собеседников газеты, Минпромторг хотел посредством лицензирования победить кустарных переработчиков старых свинцово-кислотных аккумуляторов, однако его требования к поставщикам носили чрезмерный характер.

Всего в России свинец выпускают несколько десятков заводов. Среди крупных, помимо Фрегата— Рязцветмет, Экорусметалл, Агроприбор и УГМК. По словам собеседников издания, часть предприятий на грани полной остановки, некоторые ушли во внеплановый ремонт.

Всего в РФ производится около 200 тыс. тонн вторичного свинца в год. Львиная доля свинца продается за рубеж, хотя на мировом рынке доля РФ — около 6%.

По словам собеседников издания, Евросоюз пока не отказывался от российского металла и экспорт остановился только из-за проблем с выдачей лицензий. Однако, согласно пятому пакету санкций, ЕС запретит покупать российский свинец с 10 июля.

Ранее сообщалось, что суд арестовал активы Николаевского глиноземного завода, связанного с российским олигархом Дерипаской.

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