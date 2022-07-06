Раскрыта одна из самых древних тайн дворца майя в Паленке 6.07.2022, 16:54

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Он является одним из самых монументальных и загадочных зданий.

В Мексике сотрудники Национального института антропологии и истории (INAH) провели дополнительные изыскания во дворце майя, расположенном в сакральном городе-государстве Паленке. Исследование позволило установить, каким был первоначальный цвет крыши этого здания.

Краткий отчет об открытии можно найти на сайте INAH. Изученный дворец является одним из самых монументальных и загадочных зданий, обнаруженных в археологической зоне Паленке, штат Чьяпас.

Оно состоит из четырех роскошных зданий, которые были построены специально для элиты общества. Эти здания получили условные обозначения В, С, D и Е. В ходе последних спасательных работ реставраторы и археологи укрепили ветшающие сооружения, попутно совершив довольно важное открытие - им удалось установить, что крыши дворца изначально были окрашены в красный цвет.

Для ученых это открытие означает многое, так как оно буквально заставило их переосмыслить целевое использование крыш в прошлом. Опираясь на известные традиции майя, связанные с использованием красного цвета, эксперты установили, что крыши дворца могли применяться в качестве наблюдательных пунктов.

В качестве примера они приводят дом D. Он примыкает к Большой площади Паленке, следовательно, это был своего рода вход в сам дворец. В самом здании, как считают теперь эксперты, располагался пункт контроля, а на крыше размещался пост наблюдения. Вероятно, это была весьма эффективная система контроля в доиспанские времена.

К слову, дом D является одним из самых больших помещений во дворце. Его длина составляет 33 метра, ширина - 10 метров, а высота - 10,5 метра. Добавим, что археологи продолжают работу в Паленке. В ближайшее время они сосредоточат свои усилия на исследовании гробницы Пакаля Великого.

Город Паленке считается столицей Баакульского царства, это было одно из мощнейших государств цивилизации майя. Основные постройки датируются VII и VIII веками. Однако уже в IX веке Паленке был брошен своими жителями. По одной из версий, причиной краха могли стать войны с племенами, населявшими побережье Мексиканского залива.

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