Муку и гречку снова нельзя вывозить из Беларуси 2 6.07.2022, 19:43

На сколько крупа подорожала за полгода?

Сегодня правительство Беларуси приняло решение по очередному возобновлению запрета на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки. За год с небольшим это четвертый раз «на три месяца». Вспомним, как все начиналось и сколько сейчас стоит пара из нашей декабрьской подборки «дорогое — дешевое».

«Запрет на вывоз из Беларуси муки из пшеницы мягкой и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного, готовых пищевых продуктов из гречки будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка», — говорится в сообщении БелТА со ссылкой на пресс-службу Совмина.

В истории с запретом на экспорт гречки (эта царица полей встречается в документах постоянно) много оснований. Самое главное — обеспечение продовольственной безопасности.

«Это важнейшее направление национальной политики. Принимаемые правительством и уполномоченными органами меры реагирования позволяют учитывать все изменения на рынке продовольствия как внутри страны, так и за ее пределами», — отмечали ранее в Минсельхозпроде.

Сама гречка на полках в постоянном наличии, но она все дорожает. Например, пачка скидельской (белорусская!) в декабре стоила 2,43 рубля, а теперь 3,6—5,4. То есть цена как минимум на 50% выше, а в двух сетевых магазинах — на 125%, пишет «Онлайнер».

Дорогая российская «Мистраль» стоила 8,74 рубля за 900-граммовую пачку. Теперь она продается за 12,57 рубля. Это примерно плюс 44%.

По данным Белстата, в декабре килограмм гречки в среднем оценивался в 4,42 рубля, к маю (июньских данных пока нет) подорожал на 22% — до 5,4 рубля.

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