Польша поможет в восстановлении Харьковщины, Франция – Черниговщины 6.07.2022, 22:37

Союзники Украины помогут восстанавливать разрушенную инфраструктуру городов.

В ходе конференции по восстановлению Украины, которая состоялась в начале июля в Лугано ( Швейцария), Франция выразила готовность помочь в восстановлении Черниговщины. В свою очередь Польша и Великобритания определили своими подшефными областями Харьковскую область и Киевскую.

В частности, партнером Черниговщины стал французский регион Иль-де-Франс. Руководство региона уже приняло решение о выделении 1,1 миллиона евро на проекты поддержки и развитие сотрудничества с Киевской и Черниговской областями.

"Эти усилия дополнят гуманитарную, экономическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь, которую Франция оказывает Украине с 24 февраля. Она будет поддерживать свою преданность столько, сколько потребуется”, - отмечается в сообщении Черниговской ОВА.

Польша сосредоточит свою помощь в восстановлении Украины в Харьковской области; там уже сделаны первые проекты, – сообщил замглавы МИД Марцин Пшидач. По словам представителя дипломатии, восстановление безопасных регионов Украины должно начаться уже сегодня.

"Процесс обновления Украины в безопасных частях, по нашему мнению, должен начаться уже сегодня. Украина должна выдержать это давление экономически. Сегодняшняя война – это не только война на фронте, но и экономическая война, которую ведет Россия. Украинский ВВП в последние месяцы очень интенсивно падает, также из-за многочисленных миграции беженцев из Украины", – отметил замглавы польской дипломатии, сообщает "Польское радио".

Замминистра подчеркнул, что польская делегация во время конференции в Лугано призвала международные финансовые институты активизировать финансовую поддержку Украины. Кроме того, по его словам, вторым польским требованием было получить средства от конфискации российских валютных резервов.

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