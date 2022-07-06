Парламент Нидерландов одобрил закон о работе из дома 6.07.2022, 23:01

Этот прецедент может вызвать революцию в трудовом законодательстве Европы.

Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила закон о работе из дома. Далее его рассмотрит Сенат. В соответствии с законом, сотрудники предприятий получают возможность обращаться к работодателю с просьбой о работе из дома, если характер их деятельности позволяет такой вариант. Работодатели обязаны просьбу рассмотреть.

Ожидается, что этот прецедент может вызвать революцию в трудовом законодательстве Европы. Юристы считают, что пример Нидерландов поддержат другие страны Европы.

Массовый переход на работу из дома практиковался в странах ЕС во время пандемии коронавируса. Когда ограничения стали сниматься, начали отказываться и от дистанционной работы. Но она оказалась удобной для многих людей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».