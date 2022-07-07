Мощные бури прошли в различных районах Беларуси 7.07.2022, 8:32

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Оборваны провода и повреждены крыши.

В среду во многих регионах Беларуси лили дожди, бушевали грозы и сильный ветер. Не обошлось без ущерба и разрушений. МЧС привело краткую сводку на конец дня.

Так, по информации ведомства, в результате непогоды было нарушено электроснабжение в 51 населенном пункте Минской области. На 12 жилых домах Минщины ветер повредил кровлю.

Аналогичное ЧП произошло и в деревне Новое Пашково под Могилевом — там сорванная с дома кровля повредила еще и автомобиль Ford во дворе.

Также в Минске, в Минской, Могилевской и Гомельской областях фиксировались случаи падения деревьев, спасателям приходилось выезжать на распиловку. Только на Могилевщине таких случаев было двенадцать, в одном из них дерево упало на автомобиль.

В Минске из-за непогоды были повреждены шесть автомобилей. Кроме того, был нарушен график движения на 23 троллейбусных, семи трамвайных и двух автобусных маршрутах.

Также МЧС приходилось выезжать на откачку воды. Это неудивительно, учитывая, как затопило Минск при сегодняшнем ливне. Вот такое видео, например, нашлось в соцсетях, его снял горожанин неподалеку от ресторана "Макдональдс" на площади Бангалор.

К счастью, как сообщает МЧС, по всей Беларуси никто от разгула стихии не пострадал.

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