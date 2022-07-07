Археологи нашли древнее метро возрастом 5000 лет 1 7.07.2022, 16:10

3,152

Под всей Европой проходят тоннели, предназначенные не для людей.

В 2007 году немецкие археологи впервые признали существование сети таинственных тоннелей под каждой страной Европы. Подземные ходы тянутся на тысячи километров. Их построили не менее 5 000 лет назад и самое странное, что предназначались тоннели явно не для людей, пишет trendymen.ru.

Первые тоннели были обнаружены случайно — иногда земля просто проседает при постройке домов, или прокладывающие коммуникации рабочие неожиданно оказываются под землей. Долгое время сооружения считали единичными катакомбами, пока археолог Герхард Шварц не провел детальный анализ.

Он сопоставил направление десятков найденных тоннелей, после чего опубликовал монографию — согласно выводам Шварца, подземные постройки когда-то представляли единую структуру.

Публикацию Шварца доказательная наука не приняла. Историку потребовалось еще несколько лет на изыскания, однако затем ему все же удалось найти упоминания подземных тоннелей в разных культурах Европы.

Оказалось, что в Баварии тоннели давно известны, их называют здесь Schratzlloch и считают, что выкопали ходы гномы. В соседней земле те же тоннели называют уже Zwergloch — Zwerg, Цвергами, называли в мифах подземных карликов-кузнецов.

Датировка тоннелей крайне затруднена, поскольку большая их часть была запечатана наглухо, внутри нельзя зафиксировать временных температурных колебаний, что позволило хотя бы определить эпоху начала строительства. Но упоминания о подземных путях встречаются еще задолго до наступления нашей эры — Шварц полагает, что построили их примерно 5000 лет назад.

Проблема кроется в размерах подземных построек. Все тоннели словно скроены по одному лекалу: их высота примерно 60-80 сантиметров, проходы очень узки. Строились тоннели явно не для человека — даже подростку по такому проходу пройти будет сложно.

Я считаю, что тоннели строились как подземная сеть коммуникаций, своего рода метро. 5000 лет назад они выходили по всей Европе. Кто ими мог пользоваться, неизвестно, в те времена люди лишь начинали осваивать металлургию Бронзового века, — рассказывал журналистам доктор Шварц.

Загадка тоннелей не раскрыта до сих пор. Ученым потребуются годы для систематизации данных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».