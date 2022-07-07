Игла, в которой политическая смерть Путина 3 Юрий Чевордов

7.07.2022, 16:50

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Как Украине победить?

Сила Путина не в оружии, деньгах, газе и прочих важных, но не определяющих вещах.

Сила — в общественном мнении внутри страны.

Пока оно в большинстве своем поддерживает то, что он делает, он будет делать то, что он делает. А именно убивать украинских граждан.

Ему плевать на мнение Запада и всех международных институций. Они его не избирают и за него не голосуют, и, как мы видим, по большому счету, ничего ему сделать не могут.

Вернее даже не так. Быстро сделать не могут. Они, как завещал Ницше, будут гладить его до тех пор, пока не накинут на него поводок. И будут по ницшеански называть это дипломатией. И это может продолжаться достаточно долго. Тем более у самих западных лидеров избиратель более чувствительный. И большой вопрос, что и сколько он готов терпеть.

Так вот об общественном мнении, об этой самой развратной бальзаковской проститутке.

Ни в какие опросы в условиях войны я не верю. Тем более на территории РФ. Никакие 70 процентов в России всю сегодняшнюю дичь не поддерживают. Но тем не менее, кто-то конечно поддерживает, да и в условиях российской информационной тишины, можно нарисовать и 80 и 90 никто не удивится и громко не возмутится. Плюс много неопределившихся. Которые сегодня поддерживают, читая их СМИ, завтра читают наши СМИ и не поддерживают и т.д по кругу. У них в голове каша. И таких очень много.

Основная информационная задача закончить с этой тишиной внутри России. Задача валить рейтинги, работать с их общественным мнением, чтоб шило протеста нельзя было уже спрятать в российском мешке. Это задача стратегическая.

А тактическая задача, как минимум, любого яркого российского персонажа доводить до каждого утюга, максимально раскручивая и тиражируя его антивоенную и антипутинскую позицию своими силами. Внутри РФ это сделать за 20 лет никто не смог. И делать не будет. Никто никого там показывать или печатать не будет. Или будет мало, скромно, с оговорками и этого явно будет недостаточно.

Запад? Ну Запад работает прежде всего на Запад. И там уже точка зрения сформирована, но есть одна проблема — западный избиратель не голосует в России. А российский не читает западную прессу в основной своей массе.

А кто же остается? А остаемся мы. И наши СМИ, которые, я уверен, россияне смотрят и читают больше остальных в мире, исключая свои. Мы должны, уж простите мне такое сравнение, информационно как губку выжимать каждого протестного россиянина, каждый антивоенный митинг, каждое заявление и каждый эмиграционный случай в РФ. Если мы хотим доминировать информационно в этой войне, конечно.

Мы прекрасно разговариваем сами с собой в фейсбуке и других социальных сетях, мы публикуем наших лидеров общественного мнения, для того что бы что? Кого они, т.е. мы должны убеждать? Сами себя? Это борщ для самих поваров. Сами сварили и сами же съели. Мы и так все знаем, что они нас ежедневно убивают. И только самые отмороженные внутри страны этого не понимают, если такие еще остались.

Убеждать надо россиян. И активно, причем. И не только нашим и западным информационным оружием, но и их собственным. В первую очередь их собственным. Это очень тонкая и сложная игра. И просто сказать: Пушкина/Толстого — геть/ или не геть, это про подстегнуть своих и сыграть на их чувствах перед будущими выборами. Но это же точно так же о неподумать, как того же Пушкина использовать в войне, а не просто с ним попрощаться бездумно, на эмоциях.( хотя, думаю, триста лет он кому он особо уже нужен, если честно). Это все про будущие наши выборы, но никак не про войну. Это не военные внешние информационные рельсы, а наши внутриполитические.

Игла в которой политическая смерть Путина — это общественное мнение. Она в сундуке — а сундук — это СМИ. До их СМИ добраться не получается и не получится. Значит надо использовать свои. И по Белгороду( и дальше до Москвы) должны наноситься крепкие информационные удары с нашей стороны.

Общественное мнение — это и санкции, это и военные потери, но это и качественная информационная работа. И большую роль в этом должны сыграть протестные персонажи, которых знает их аудитория и которым хоть как-то доверяет. И когда рейтинги посыпятся, от всего в комплексе, тогда они начнут трусливо отползать.

И так победим. Вернее и так тоже.

Юрий Чевордов, "Обозреватель"

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