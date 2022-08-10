Продажа ягод и грибов в Беларуси стала прибыльным сезонным бизнесом 2 10.08.2022, 16:13

Продать дары леса можно по-разному.

По сравнению с лекарственными растениями более прибыльным сезонным бизнесом традиционно становится продажа ягод и грибов. Продать дары леса можно по-разному: самому на рынке, государству или сдать перекупщику, пишет «АиФ».

Сдать государству

Белорусский республиканский союз потребительских обществ (Белкоопсоюз) готов купить дикорастущую продукцию: ягоды и грибы. Такие пункты приема работают во всех районах республики.

Есть и требования к товару. Например, как сообщили нам в Брестском облпотребсоюзе, в сезон дождей важно, чтобы лисичка не была влажной. Такую вряд ли примут. Смотрят и на диаметр шапочки, внешний вид продукта. В среднем цена – 4 рубля за кг черники и 3-3,5 – за лисички. Витебское потребительское общество закупает дикорастущие ягоды и грибы по таким ценам: черника – 3,9-4,5 руб., а лисички – 6 руб. Цены по регионам страны различаются.

Вставать надо в 6 утра

Наталья из деревни Пестуница (Витебский р-н) более пяти лет торгует на городском рынке грибами и ягодами. С начала лета график у женщины неизменен: подъем – в 6 утра, чтобы отправиться за ягодами и грибами в лес, а уже в час дня женщина стоит на рынке. Продает не только лесной урожай, но и выращенный на своем огороде.

«Уже прошел сезон земляники (за литр – 20 рублей), сейчас на рынке активно продают чернику (за литр – в среднем 7-8 рублей), а в лесах спеет дикая малина, которую уже можно найти на рыночных прилавках. Из грибов пока продают только лисички (за литр – 5 рублей), и появляются белые грибы (за горсть – 12-15 рублей). Заработок не фиксирован. За 5 литров лисичек и ведро черники в среднем получается около 100 рублей, в удачный день — 150. Работаю без выходных».

Пенсионерка Виктория Александровна из Бобруйска торгует только черникой. Говорит, в июле уже получилась неплохая прибавка к пенсии — около 350 рублей.

«Я не раскрываю место, где собираю чернику. Город небольшой, а конкуренции и без этого хватает, — шутит женщина. – Собирать ягоды очень сложно, сидеть на рынке по состоянию здоровья тоже нелегко. Цена за пол-литра – 4 рубля, но литр хорошему человеку могу отдать и за 6».

Спрашиваем у продавцов о рыночных перекупщиках. По их словам, узнать таких людей легко. Они скупают ягоды на рынке в основном у пенсионеров – по 4-5 рублей за литр, а потом отходят в сторону и продают ягоды уже по 7-8 рублей. Если кто-то из продавцов снижает стоимость на свой товар, то все моментально опускают цены, чтобы не лишиться клиентов. Только у перекупщиков цена, как правило, держится.

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