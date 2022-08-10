Как набирали платников на ИТ-специальности БГУИР, БГУ, БНТУ 10.08.2022, 20:16

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И где недобор.

В белорусских вузах завершился прием документов на дневное платное отделение. В БГУИР недобор сразу на трех факультетах, хотя желающих учиться за деньги чуть больше, чем год назад. Также есть недобор в БНТУ. Портал dev.by изучил цифры зачисления.

План набора на дневную платную форму обучения в БГУИР изменился минимально. Если в прошлом году для платников было выделено 1042 места, то в этом году 1050.

Например, набор на факультет компьютерных систем и сетей (основной факультет по подготовке программистов) вырос с 255 до 265 человек. Также увеличилось число мест для платников на факультете инфокоммуникаций (с 57 до 72). А вот набор на факультет информационных технологий и управления упал с 235 до 220.

Всего абитуриенты подали 1206 заявлений — на 3,6% больше, чем год назад (1163 — в 2021 году). Число заявок на самые популярные факультеты почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. А больше всего выросло количество желающих учиться на факультете инфокоммуникаций (с 38 до 57).

Общий конкурс на дневное платное отделение в БГУИР составил 1,15 человека на место. В прошлом году он был почти таким же (1,12 человека на место).

При этом несмотря на рост заявлений на трех факультетах недобор. Как и в прошлом году конкурс меньше одного человека сложился на факультетах компьютерного проектирования, инфокоммуникаций, радиотехники и электроники. Но при окончательном утверждении списка студентов первого курса вакантные места будут заполнены.

Самые популярные/непопулярные специальности

Самая популярная специальность среди абитуриентов-платников в БГУИР — «программное обеспечение информационных технологий». На 65 мест абитуриенты подали 211 заявлений. Конкурс составляет 3,2 человек на место. В прошлом году на 60 мест было подано 216 заявлений, конкурс составил 3,6 человека на место.

На втором месте по популярности, как и в прошлом году — «информационные системы и технологии (в игровой индустрии)»: 159 заявлений на 90 мест, конкурс 1,77 человека на место. Также в топ-3 — «информатика и технологии программирования». Абитуриенты подали 118 заявлений на 85 мест, конкурс — 1,39 человека на место.

Самыми непопулярными специальностями оказались «радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)», «инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров)», «промышленная электроника». На 5 выделенных мест по каждой специальности было подано всего по одной заявке.

Но самый большой недобор — среди желающих платно обучаться специальности «электронные вычислительные средства». На 35 выделенных мест было подано всего 2 заявки.

БГУ

Набор платников на три основных факультета, которые готовят специалистов для ИТ-сектора, в этом году почти такой же, как и в прошлом — 133 человека.

На факультете прикладной математики и информатики для платников выделено в этом году 70 мест. По информации на сайте университета, от абитуриентов подано 90 заявлений, из них больше половины (56 на 35 мест) — от желающих обучаться специальности «прикладная информатика (направление — программное обеспечение компьютерных систем)».

Мехмат набирает в этом году 50 платников (40 — в прошлом году). По итогам кампании от абитуриентов подано 48 заявлений, больше всего (28 на 25 мест) — от желающих обучаться специальности «математика и информационные технологии (веб-программирование и интернет технологии)».

На факультете радиофизики и компьютерных технологий в этом году для платников выделили 13 мест (18 было в 2021), поступило 18 заявлений.

БНТУ

В этом году для платников на факультете информационных технологий и робототехники выделено 102 места.

По данным на сайте вуза, абитуриенты подали 106 заявок. Самая популярная специальность — «программное обеспечение информационных технологий». На 40 мест было подано 72 заявки. По остальным специальностям — недобор.

Например, желающие платно обучаться специальности «информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)» подали всего 11 заявок (на 25 выделенных мест).

Для обучения специальности «информационные системы и технологии (в обработке и представлении информации)» университет выделил также 25 мест, от абитуриентов поступило 16 заявлений.

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