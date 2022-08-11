Дочери заместителя Шойгу оказались гражданками США 13 11.08.2022, 9:37

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Фото: «РИА Новости»

Опубликовано новое расследование команды Навального.

Дочери заместителя министра обороны России Алексея Криворучко имеют американское гражданство и право на его получение, а само высокопоставленное должностное лицо владеет элитной недвижимостью стоимостью в 500 млн рублей. Об этом сообщается в расследовании «Навальный Live».

Жена Алексея Криворучко три года жила в США и в августе 2012 родила там дочь.

«Криворучко летал в Америку, а именно в Майами, где, вероятно, проходили роды. Это указывает на то, что ребенок родился в США и, следовательно, имел право на получение гражданства», – говорится в расследовании.

В 2016 году также у США родилась вторая дочь чиновника. Его жена тогда жила в Майами. Так что, вторая дочь заместителя Шойгу таким образом получила право на получение американского гражданства.

Кроме того Криворучко владеет элитной недвижимостью общей стоимостью в полмиллиарда рублей. В частности – особняк на Рублевке в 1500 м2 стоимостью $8 млн. До назначения на должность заместителя министра обороны РФ, Криворучко летал в США 26 раз.

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