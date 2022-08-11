«Минск знаю хорошо, собирал грибы в парке на юго-западе» 3 11.08.2022, 11:38

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Стало известно о состоянии белорусской семьи, отравившейся бледными поганками.

Житель Минска собрали грибы в лесопарке в Сухарево, после чего вместе с женой и двумя несовершеннолетними детьми оказался в реанимации. Оказалось, что среди грибов затесалась бледная поганка. Мужчина пришел в больнице в себя и рассказал, как случайно отравил семью ядовитыми грибами, пишет zerkalo.io.

— Минск хорошо знаю, собирал грибы в парке на юго-западе. Думал, хорошие грибы. На самом деле из десяти один человек не знает, что такое поганка. А я знал, но не обратил внимания и случайно положил к остальным дарам. Жена, когда готовила, не обратила внимания, мне доверилась. Обычно собираю грибы трубчатые, а здесь пригляделись пластинчатые. И вышла такая техническая ошибка. Спасибо врачам, что спасли жизнь, — рассказал Дмитрий Конопляников.

Заведующий токсикологическим отделением БСМП Андрей Богдан сообщил, что у детей диагноз «отравление» не подтвердился.

— На момент госпитализации тяжелое состояние было у супруги, проявлялись такие симптомы, как острый гастроэнтерит, многократная рвота, печеночная недостаточность. Инкубационный период, в течение которого супругам стало плохо, 15 часов. В бледной поганке есть вещества, которые не подвергаются обработке. Обоим пациентам проведены сеансы плазмафереза, защитная терапия. Теперь состояние у мужчины стабильное. Женщина переведена в РНПЦ хирургии и трансплантологии, врачи делают все возможное, чтобы избежать пересадки печени, — рассказал врач.

Напомним, 10 августа Следственный комитет сообщил, что проводит проверку по факту отравления семьи из Минска грибами.

В ведомстве рассказали, что минчанин, гуляя в лесопарке в районе микрорайона Сухарево, увидел растущие грибы. Мужчина решил, что это зеленушки, и, собрав целый пакет, отнес домой. Вечером его супруга их приготовила, после чего семья, включая двух детей, съели их на ужин. На следующий день все почувствовали себя плохо и обратились к медикам. Оказалось, что среди грибов была и бледная поганка.

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