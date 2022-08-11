В Беларуси нашли дачу, о которой мечтают многие минчане 3 11.08.2022, 14:08

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Дом находится в грибном лесу.

На Realt появился интересный вариант для тех, кто ищет дачу, по комфорту сравнимую с городской квартирой, непременно в тихом и живописном месте. Этот дом находится в СТ среди грибного леса, в нем современный интерьер, хорошая мебель и санузлы на каждом этаже. И что еще важно — он совершенно новый. Журналисты узнали, сколько он стоит.

СТ «Подберезовик» со всех сторон окружает хороший грибной лес. Это Воложинский район, но добраться сюда не составит труда — всего-то 29 км от Минска, рядом МКАД-2. Товарищество обжитое, но совсем не большое — меньше 20 домов. Ближайший населенный пункт — деревня Турковщина.

Здесь продается абсолютно новый дом — его достроили в этом году. Общая площадь — 58 «квадратов», но выглядит он достаточно просторным. Стоит отметить оригинальное архитектурное решение — с двух сторон дом опоясывает просторная терраса, которая защищена от осадков и солнца скатами крыши.

Фасад комбинированный — белая декоративная штукатурка в сочетании с деревянной зашивкой медового цвета. Проект современный, поэтому в доме большая площадь остекления — на главную террасу выходят два панорамных окна, стеклянные двери.

Внутри мы видим оригинальную чистовую отделку — стены зашиты панелям «под паркет», на полах ламинат, потолки натяжные.

Первый этаж представляет собой одно большое пространство, в котором можно выделить зону гостиной с диваном и камином, укомплектованную мебелью и бытовой техникой кухню, столовую.

Нашлось место и для просторного санузла с душевой кабиной, унитазом, умывальником и стиралкой.

На второй этаж ведет белая винтовая лестница.

Под скатами крыши находим две спальни и небольшой санузел — владельцы явно ценят комфорт.

В отделке комнат мансарды использовались такие же материалы, что и на первом. С тем лишь отличием, что здесь ламинатом отделаны еще и потолки.

Участок небольшой, около 6 соток. Однако лес совсем рядом, поэтому он не кажется маленьким и зажитым.

Территория благоустроена, есть забор, откатные ворота на въезде и парковка.

За все это оценили не так уж и дорого — 45 000 долларов.

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